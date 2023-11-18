جيش الإحتلال يعلن مقتل 6 ضباط وجنود في غزة

وكان الاحتلال، أعلن، الخميس الماضي، أن عدد قتلى الجنود في غزة بلغ 55 قتيلا.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين مطلعين، ان مقاتلو القسام يبدون جهوزية أكثر وقدرات أكبر من التي كانوا عليها في حرب 2014.

وأضاف نفس المصدر، ان الجنود الصهاينة يقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في 2014.