جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة

كشف المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، إن القوات البرية ستوسع عملياتها هذه الليلة في قطاع غزة.

وقال المتحدث ذاته خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: “نواصل مطالبة أهالي غزة في الشمال بالتوجه إلى الجنوب”.

وأضاف هاغاري: “كثفنا القصف بغزة في الساعات الأخيرة ضد أهداف تحت الأرض”.

وللإشارة، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.