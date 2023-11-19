جيش الاحتلال يعترف بمقتل إثنين من عناصره في معارك شمال قطاع غزة
بقلم ط.خير الدين
أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم، عن مقتل إثنين من عناصره في معارك شمال قطاع غزة، احدهما ضابط برتبة ملازم والآخر برتبة رقيب أول.
ويعمل القتيلان ضمن لواء “غيفعاتي” لقوات نخبة المشاة في جيش الإحتلال.
وكشف المتحدث باسم جيش الإحتلال، امس السبت، عن ارتفاع عدد قتلاه الى 378 عسكريا منذ 7 اكتوبر الماضي.
كما اعترف جيش الإحتلال، امس، بمقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة خلال العمليات البرية في القطاع.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين مطلعين، ان الجنود الصهاينة يقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في 2014.
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