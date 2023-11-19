جيش الاحتلال يعترف بمقتل إثنين من عناصره في معارك شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم، عن مقتل إثنين من عناصره في معارك شمال قطاع غزة، احدهما ضابط برتبة ملازم والآخر برتبة رقيب أول.

ويعمل القتيلان ضمن لواء “غيفعاتي” لقوات نخبة المشاة في جيش الإحتلال.