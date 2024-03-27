جيش الاحتلال يعترف بمقتل رقيب في لواء “غفعاتي” وإصابة 22 عسكريا في غزة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، بإصابة 22 عسكري افي معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن ذات المصدر مقتل رقيب في لواء “غفعاتي”، في معارك جنوبي قطاع غزة.

وكان جيش الإحتلال قد اعترف، امس، بإصابة 31 جنديا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، في مختلف محاور القتال في القطاع خلال اليومين الماضيين.

وتتواصل الإشتباكات العنيفة بين عناصر المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال في مختلف محاور قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام وسرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، قد اعلنوا، اليوم، استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.