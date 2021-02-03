جيش: توقيف 38 تاجر مخدرات وأزيد من 12 قنطار كيف معالج خلال أسبوع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 38 تاجر مخدرات، من 27 جانفي إلى 3 فيفري.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد حجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج.

وقدرت الكميات المحجوزة بـ 12 قنطار و36,7 كيلوغرام، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحية العسكرية الثانية 11 تجار مخدرات، وضبطت 658,5 كغ من الكيف المعالج.

في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الرابعة تاجري مخدرات وحجزت 435 كغ من نفس المادة.

فيما تم توقيف 25 تاجر مخدرات وحجز 143,24 كيلوغرام من الكيف المعالج و49840 قرص مهلوس في عمليات مختلفة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، 94 شخصا.

وحجزت 20 مركبة و8 شاحنات و33 مولدا كهربائيا و23 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن.

وكذا 241.1 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 6,3طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب –يضيف بيان وزارة الدفاع-.

بينما تم توقيف 3 أشخاص آخرين وحجز 12 بنادق صيد و16752 وحدة من الألعاب النارية و20861 وحدة من مختلف المشروبات.

وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة والوادي وباتنة وجيجل وسعيدة وبرج بوعريريج ومسيلة.

وتمّ إحباط محاولات تهريب 17077 لتر من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وتندوف وبرج باجي مختار.