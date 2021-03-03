جيلالي سفيان: هناك تحالف موضوعي بين بقايا العصابة وبعض المتطرفين لإقصاء الأحزاب الجديدة

قال جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، أن الحزب طلب رسميا تغيير إسم الأفلان لأن الحزب هو لكافة الشعب.

وأضاف جيلالي سفيان خلال ندوة صحافية، أنه على الدولة مساعدة والتكفل بضحايا الإرهاب ومتقاعدي الجيش والتكفل باحتياجاتهم.

وكشف سفان، أنه لا يمكن التغيير إلى الجزائر الجديدة بالسكوت على ضرب المؤسسات ورفع الشعارات المعادية للدولة.

وأوضح في ذات السياق، أن هناك ضغوطات كبيرة للاعضاء من حزب جيل الجديد على كل المستويات.

وأضاف أن هناك حملة لاستهداف الأحزاب السياسية الجديدة التي تستعين بالشباب.

وأشار إلى أن هناك تحالف موضوعي بين بقايا العصابة وبعض المتطرفين لاقصاء الاحزاب الجديدة وترك الفراغ لرجوع العصابة، وخلق الفوضى.