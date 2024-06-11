جيلواز البلجيكي يتغنى بمستويات عمورة مع الخضر

تغنّى الحساب الرسمي لنادي سانت جيلواز البلجيكي، بالمستويات الكبيرة، التي أظهرها لاعبهم محمد أمين عمورة، مع الخضر.

وساهم عمورة، في الفوز الرائع الذي عاد به المنتخب الوطني. أمس الاثنين، من مواجهته للمضيف أوغندا، بعد انطلاقة مميزة من منطقة الخضر، قبل أن يقدم تمريرة هدف الفوز بن رحمة.

ونشر حساب جيلواز، على منصة “إكس” لقطة من انطلاقة من لقاء أمس، وأرفقها بتعليق: ” Speedy Amoura. Ça va trop vite”.

كما ذكر النادي البلجيكي، بأن في تغريدته بأن نجمه الجزائري، قدّم تمريرة حاسمة، في الفوز على أوغندا، والذي أعاد الخضر، إلى سباق بلوغ مونديال 2026، بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة 3 من التصفيات أمام غينيا.