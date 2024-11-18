جيمي فاردي: “محرز أفضل من لعبت إلى جانبهم”

أكد الدولي الانجليزي ومهاجم نادي ليستر سيتي، جيمي فاردي، بأن قائد الخضر رياض محرز، أفضل من لعب إلى جانبهم في مسيرته الكروية.

وسُئل فاردي، في لقاء مع برنامج ” thefootyculture” المهتم بأخبار كرة القدم. عن أفضل لاعب لعب إلى جانبه، ورد اللاعب الانجليزي: ” ربما سأقول إن الأفضل كان رياض محرز”.

وصنعت ثنائية “محرز وفاردي” التاريخ في الدوري الانجليزي. بعدما قادت ليستر سيتي، للتتويج بلقب “البريميرليغ” الوحيد في تاريخ الفريق، موسم 2015-2016.

وبصم في ذلك الموسم، محرز، على أرقام استثنائية. بتسجيله 17 هدفا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة في 37 مباراة بالدوري، مقابل، هدف في مواجهتين ضمن منافسة كأس الرابطة الانجليزية.