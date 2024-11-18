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الرياضة

جيمي فاردي: “محرز أفضل من لعبت إلى جانبهم”

بقلم محمد لمين صحراوي
جيمي فاردي: “محرز أفضل من لعبت إلى جانبهم”
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أكد الدولي الانجليزي ومهاجم نادي ليستر سيتي، جيمي فاردي، بأن قائد الخضر رياض محرز، أفضل من لعب إلى جانبهم في مسيرته الكروية.

وسُئل فاردي، في لقاء مع برنامج ” thefootyculture” المهتم بأخبار كرة القدم. عن أفضل لاعب لعب إلى جانبه، ورد اللاعب الانجليزي: ” ربما سأقول إن الأفضل كان رياض محرز”.

وصنعت ثنائية “محرز وفاردي” التاريخ في الدوري الانجليزي. بعدما قادت ليستر سيتي، للتتويج بلقب “البريميرليغ” الوحيد في تاريخ الفريق، موسم 2015-2016.

وبصم في ذلك الموسم، محرز، على أرقام استثنائية. بتسجيله 17 هدفا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة في 37 مباراة بالدوري، مقابل، هدف في مواجهتين ضمن منافسة كأس الرابطة الانجليزية.

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