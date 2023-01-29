حابسة: 1148 مليار قيمة التحصيل الجمركي.. حجز 5 ملايين قرص مهلوس في 2022

كشف المدير العام على مستوى الجمارك الجزائرية، المكلف بالتنظيم والإجراءات الجمركية عادل حابسة، عن بلوغ التحصيل الجمركي في عام 2022، قيمة 1148 مليار دينار. بما يعكس جهود المؤسسة الرقابية في تمويل الخزينة العمومية.

وقال حابسة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن سنة 2022 شهدت تمكن مصالح الجمارك من حجز ما يقارب خمسة ملايين قرص مهلوس. فضلا عن عشرة أطنان من الكيف المعالج و45 كيلوغراما من المخدرات الصلبة. إضافة إلى حجز 520 طنا من المواد المدعمة. و168 ألف لتر من البنزين، فضلا عن تحرير 33 ألف مخالفة جمركية. وتوقيف أكثر من عشرين ألف شخص، في سياق التصدي لكل محاولات تسميم الجزائريين بكل الآفات.

وحول مراجعة قانون الجمارك، ذكر حابسة، أنّه جرى على مستوى المديرية العامة للجمارك. تنصيب أفواج عمل لبحث الملف في جوانبه المختلفة. مؤكدا أنّ القانون بثوبه الجديد سيمنح تحفيزات كثيرة. كما يكفل تكثيف ٱليات الجمركة، وتدعيم دور الجمارك في دفع الاستثمار وخلق الثروة. ناهيك عن تعزيز إيرادات الدولة وضمان التسيير الناجع للمخاطر.

كما أشار حابسة، إلى أن التعديل يهدف إلى مرونة أكبر في الإجراءات. وخلق مناخ أعمال مستقر، وتفعيل اجراءات عملية من شأن إحالتها إلى نصوص تطبيقية أن تضمن تنظيم سيرورة الأمور.

وانتهى حابسة إلى أنّ قانون الجمارك يشتمل على توفير حماية أكبر للجمركيين وتحسين ظروفهم الاجتماعية، اعتبارا لما ينص عليه القانون الأساسي والنظام التعويضي.

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