حاج رجم: “الجزائر دولة قوية ويجب أن تملك ممثلين في كل الهيئات الدولية”

شدد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، على ضرورة وجود ممثلين جزائريين في كل الهيئات الدولية عامة وبشكل خاص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال حاج رجم: “هذه البداية فقط، لأن الجزائر دولة بحجم قارة. ويجب أن تكون تملك ممثلين في كل الهيئات الدولية”.

كما أضاف رئيس العميد، على هامش حضوره اليوم الدراسي حول “ثقافة المناصرة : الواقع والرهانات”، أمس الاثنين. بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي “محمد بوضياف” بالعاصمة: “يجب أن نكون قوة في كل الميادين”.