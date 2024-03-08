حاج رجم: “نعلم أنها المرحلة المفضلة للمتربصين بالمولودية”

أكد رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأن النادي سيكون بالمرصاد، لكل من يحاول الإصطياد في المياه العكرة، أملا في ضرب استقرار العميد.

واستدل حاج رجم، بآية قرآنية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”، من أجل تفنيد الإشاعات التي حامت في الفترة الماضية، بخصوص إمكانية تدعيم الطاقم الإداري.

مبرزا في تغريدة أطلقها أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. بأن الدنيا علمتنا بأن: “الإشاعة يؤلّفها الحاقد.. وينشرها الأحمق .. ويصدّقها الغبيّ.”.

أما الإعلام فيقول: “من لا يحسن نقل الأخبار يستحيل أن يوفق في الترجمة خاصة إذا كانت للغة الفرنسية.”

وختم حاج رجم: “كل الأخبار التي تتحدث عن تدعيم إدارة المولودية لا أساس لها من الصحة. نعلم أنها المرحلة المفضلة للمتربصين ولكن المولودية تغيرت وكلنا خلف الفريق لمواصلة الطريق.”