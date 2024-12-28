حاج رجم: “المولودية تملك ثقافة إفريقية والجيل الحالي يمكنه التألق قاريا”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، ثقته في قدرة التشكيلة الحالية على التألق قاريا، وكتابة تاريخ جديد للنادي على الصعيد الإفريقي، بعد تتويج 76.

واستبعد حاج رجم، في تصريحات على هامش تجديد عقد الشراكة مع شركة “هايسنس” الصينية، سعي بعض الأطراف لتحطيم المولودية، لدى مشاركتها في المنافسة القارية. على اعتبار أنها تمثل الألوان الجزائرية والنادي على حد سواء.

ولدى حديثه عن المشاركة في النسخة الحالية من “الشامبينز ليغ”. أبرز رئيس المولودية، بأن فريقه يملك ثقافة إفريقيا، مضيفا: “المولودية تملك ثقافة في افريقيا، وفازت بهذه الكأس، وكانت الفريق الجزائري الأول الذي يتوج بها في 76”.

وختم رئيس العميد: “جيل 76 قدّم كل شيء وشرف المولودية، الجيل الجديد، سنمنحه الفرصة ليثبت أنه يملك الإمكانيات. وشخصيا متفاءل أن هذا الجيل يمكنه أن يعطي أكثر من لقب “الجزائر” ويصل إلى أبعد محطة في المنافسة الافريقية”.

للإشارة فإن المولودية تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا. بـ 4 نقاط بعد 3 جولات، من تعادل أمام المضيف تيبي ما زيمبي. وفوز وهزيمة لدى استقبالها يونغ أفريكانز التنزاني والهلال السوداني، على التوالي.

بينما يتصدر ممثل السودان، المجموعة بـ 9 نقاط، مقابل نقطتين لتي بي مازيمبي الكونغولي. ونقطة وحيدة، لنادي يونغ أفريكانز التنزاني، قبل لقاءات الإياب التي ستنطلق جانفي القادم.