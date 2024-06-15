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الرياضة

حاج رجم: “المولودية عادت إلى مكانتها وأسامح كل من انتقدني”

بقلم محمد لمين صحراوي
حاج رجم: “المولودية عادت إلى مكانتها وأسامح كل من انتقدني”
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أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأن تتويج ناديه بلقب بطولة الموسم الكروي 2023-2024، ما هو إلا عودة الفريق إلى مكانته الحقيقية.

وأضاف حاج رجم، في تصريحات على هامش حفل تسلم درع البطلة أمس الجمعة. بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي: “المولودية تلعب على الألقاب.. أقولها بكل قوة، فريق كبير بكل شيء، بألقابه ورجاله وشهداءه”.

واستغل رئيس المولودية الفرصة من أجل الرد على منتقديه، وقال: “إلى كل من انتقدني أو قال كلمة عني أو عن الفريق، سواء بقصد أو غير قصد.. أقول لك “راني مسامحك”.

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