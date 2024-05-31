غياب بلايلي عن الخضر.. حاج رجم يرد بقوة على بيتكوفيتش

خرج رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، عن صمته للدفاع عن لاعب الفريق، يوسف بلايلي، في قضية غيابه عن تربص الخضر، الخاص بتربص جوان الداخل.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، قد أكد أمس الخميس، بأن غياب بلايلي. عن قائمته الخاصة بمواجهتي غينيا وأوغندا، في تصفيات مونديال 2026، يعود لأسباب إنضباطية.

ورد رئيس المولودية، على بيتكوفيتش، عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “أنستغرام” حينما نشر أرقام بلايلي، مع الفريق وقال: “أفضل هداف وأفضل ممرر في البطولة.. مع العلم أنه لعب 20 مباراة من أصل 27.”

قبل أن يؤكد حاج رجم. بأن لاعبه منضبط، قائلا: “شكرا لك وكل اللاعبين على انضباطكم الفني، الرياضي، وخاصة تفانيكم في حب العميد”.