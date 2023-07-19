حاج رجم: “بوميل باق.. هدفنا الألقاب وليس ضمان مشاركة قارية”

حسم حكيم حاج رجم، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، مستقبل التقني الفرنسي باتريس بوميل، مؤكدا بأن الأخير باق في الفريق لموسم إضافي.

كما وعد حاج رجم، أمس، عقب تتويج رديف البطولة بكأس الجمهورية أمام شباب بلوزداد، بتلبية جميع مطالب الفرنسي بوميل، في الميركاتو الصيفي، من أجل أن يكون الفريق في المستوى

وأضاف رئيس المولودية: “الميركاتو انطلق قبل 24 ساعة فقط، سنسعى لتلبية مطالب المدرب.. أمامنا أكثر من 30 يوما وكل شيء في وقته.

وبخصوص أهداف الفريق، أوضح حاج رجم: “أهم شيء أننا في الطريق الصحيح، سنواصل على نفس المنوال.. لم نتمكن من حجز مشاركة قارية، ولكن سنشارك في المواسم المقبلة في البطولات الإفريقية”.

وختم: “هدفنا تكوين فريق تنافسي يلعب على الألقاب وليس ضمان مشاركة إفريقية فقط”.