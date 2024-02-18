حاج رجم: “شكرا لشعب العميد الذي تحدى الظروف المناخية”

نوّه رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بالدعم الكبير الذي وجده الفريق أمس السبت، من طرف أنصاره في لقاء شباب قسنطينة، بالرغم من التقلبات الجوية.

وقال حاج رجم: “الحمد لله فوز جديد وثلاث نقاط ثمينة. شكر خاص لشعب “العميد” الذي تحدى الظروف المناخية وقدم دعما رهيبا كالعادة”.

قبل أن يضيف: “شكرا للاعبين الذين كانوا رجالا وللطاقم الفني والطبي. وكل الطواقم الأخرى وكل رجال هذا الكيان.”

وختم رئيس المولودية: “كما لا يفوتني تحية القائمين على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية على احترافيتهم الكبيرة.. عاش نادي الشعب”.

للإشارة فإن العميد فاز أمس على “السياسي” بثنائية نظيفة. برسم الجولة الـ 17 من البطولة المحترفة، معززا بذلك صدارته بالوصول إلى النقطة 39، على بعد 8 خطوات كاملة من الوصيف شباب بلوزداد.