حاج رجم: ” شكرا لكل رجال العميد والقادم أفضل”

ثمّن رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، الفوز المحقق أمس الجمعة، أمام المضيف مولودية وهران، في ختام مرحلة ذهاب الموسم الجاري.

كما أشاد رئيس المولودية بالتنقل التاريخي لأنصار الفريق إلى الباهية، وقال: “الحمد لله على فوز كان حلوا بقدر صعوبته، شكرا للأنصار على التنقل التاريخي مؤكدين للمرة الألف أنهم الأوفى والأفضل”.

وفي المقابل، نوه حاج رجم، في تغريدة أطلقها على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”. بالعمل الذي قام به اللاعبون وكل أسرة المولودية. التي نجحت في إنهاء مرحلة الذهاب بـ 36 نقطة، بواقع 11 انتصارا و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

وختم الرئيس: “شكرا للاعبين والطاقم الفني والإداري وكل رجال “العميد” الذين كللت مجهوداتهم بلقب شتوي عن جدارة واستحقاق. الطريق لازال طويلا وشاقا ولكن القادم أفضل إن شاء الله.”