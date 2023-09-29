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الرياضة

حاج رجم: “هدفنا التتويج بلقب إفريقي بعد ثلاث سنوات”

بقلم محمد.ل
حاج رجم: “هدفنا التتويج بلقب إفريقي بعد ثلاث سنوات”
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أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأن الإدارة الحالية تستهدف لقيادة الفريق إلى تحقيق لقب قاري في غضون 3 سنوات.

وأوضح حاج رجم، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة. بأنه يسعى لبناء فريق محترف بأتم معنى الكلمة بعد 10 سنوات من الآن.

مضيفا: “نجمة 1976 فخر لكل الجزائر وهدفنا التتويج بلقب إفريقي بعد ثلاث سنوات”.

وختم حاج رجم: “سنُقدم للمنتخب 3 لاعبين على الأقل في المستقبل القريب، وهذا يعتبر نجمة أخرى”.

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