حاج رجم: “هدفنا التتويج بلقب إفريقي بعد ثلاث سنوات”

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأن الإدارة الحالية تستهدف لقيادة الفريق إلى تحقيق لقب قاري في غضون 3 سنوات.

وأوضح حاج رجم، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة. بأنه يسعى لبناء فريق محترف بأتم معنى الكلمة بعد 10 سنوات من الآن.

مضيفا: “نجمة 1976 فخر لكل الجزائر وهدفنا التتويج بلقب إفريقي بعد ثلاث سنوات”.

وختم حاج رجم: “سنُقدم للمنتخب 3 لاعبين على الأقل في المستقبل القريب، وهذا يعتبر نجمة أخرى”.