حاج رجم يؤكد عودة المولودية إلى 5 جويلية

أكد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، بأن فريقه سيعود لاستقبال منافسه في الموسم الكروي الجاري، بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال حاج رجم، في هذا الصدد: “كنا نريد الاستقبال بملعب كبير، كبراقي أو 5 جويلية وحاولنا الاستقبال في تشاكر أيضا، لكننا لم نستطع”.

ليضيف: “هناك وعود من إدارة 5 جويلية، لقاءنا أمام مولودية البيض سيلعب بالدار البيضاء، ولقاء شبيبة الساورة، سيلعب بنسبة كبيرة في 5 جويلية”.

وعرج حاج رجم، لقضية ملعب “الدويرة” الجديد، وقال: “ملعب الدويرة، لا يمكنني أن أتحدث عنه.. حينما نستلمه سنتكلم أما الآن هو ملك للدولة”

وفي تصريحات إعلامية، أدلى بها أمس الخميس، خلال حضوره أشغال الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” بسيدي موسى، تحدث رئيس المولودية، عن أهداف الفريق هذا الموسم، وختم: “مثل كل سنة سنلعب البوديوم”.