حاج رجم يكشف تفاصيل التعاقد مع ديلور

وضع رئيس مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، حداً للتأويلات التي صاحبت صفقة التعاقد مع الدولي الجزائري، آندي ديلور، في آخر أيام الميركاتو الصيفي.

وصنعت صفقة ديلور، الجدل منذ ارتباط اسمه بفريق مولودية الجزائر، بسبب قيمة 2 مليون أورو، التي طالب بها ناديه السابق أم صلال القطري، الذي غادره فيفري 2024.

وفي تعليقه على صفقة مهاجم الخضر، رد حاج رجم: “مثلما قلنا دائما المولودية فريق كبير، ويحتاج انتدابات مدروسة بالتعاون مع المدرب. وكنا نسير خطوة بخطوة ونختار الأهم للفريق وما ينقصه”.

مضيفا في تصريحات أدلى بها اليوم. من مطار هواري بومدين. قبل سفرية تونس. تحسبا لملاقاة الاتحاد المنستيري، هذا الجمعة، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال: “اليوم يمكن أن نقول إننا قمنا بميركاتو في مستوى المولودية”.

ليعرج للحديث عن صفقة ديلور، قائلا: “ديلور قضيته أنه كان مرتبطا بعقد مع أم صلال.. في البداية كانت هناك أمور. وكان علينا أن نتصل بالفريق القطري”.

قبل أن يوضح رئيس العميد: “وجدنا حلا وديا يرضي كل الأطراف، وبذلك، لن تكون هناك مشاكل في أروقة الفيفا”.

وختم حاج رجم: “اليوم ديلور، وقّع في مولودية الجزائر، وسيركز على كرة القدم فقط. وهكذا حتى العلاقات مع أم صلال ستكون جيدة”.