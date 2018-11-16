حاج عدلان: “استدعاء شيتة مستحق وأتوقعه أساسيا أمام الطوغو”

أكد الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، أنّ لاعب اتحاد العاصمة، يستحق الدعوة التي تلقاها من الناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا لمواجهة منتخب الطوغو.

وصرح حاج عدلان للإذاعة الوطنية: “شاهدنا أسماء جديدة في قائمة الخضر، نتمنى أن يقدم اللاعبين الجدد نفس جديد للمنتخب، في حال تم منحهم الفرصة”.

وأضاف: “شيتة يستحق هذا الإستدعاء، وأتوقع أن يكون أساسيا أمام الطوغو بنسبة كبيرة، بالنظر لأنه لا يوجد لاعب في قائمة بلماضي، بنفس صفات شيتة”.

وتابع بخصوص عبد اللاوي: “تعدد مناصب عبد اللاوي، بين المحور والجهة اليسرى، سيسمح له بالمشاركة أيضا في مباراة هذا الأحد، على الأقل كبديل”.

وبخصوص قائمة بلماضي بصفة عامة، قال حاج عدلان: “بلماضي استدعى عدد كبير من المدافعين إضافة لأربعة حراس مرمى، وهذا يجعلنا نتوقع أن يلعب بطريقة دفاعية أكثر أمام الطوغو”.