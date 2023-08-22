حاج عدلان: “الجدد تأقلموا سريعا وهذه هي ثقافة اتحاد العاصمة”

أشاد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، حاج عدلان، بالعمل الكبير الذي قام به القدامى، من أجل مساعدة العناصر الجديدة، التي التحقت بالفريق الصائفة الحالية.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، عبر “فيسبوك” عقب الفوز الودي الكبير أمس الاثنين، أمام النادي البنزرتي التونسي، قال حاج عدلان: “هي أول مباراة واستفدنا منها كثيرا، لاسيما وأننا لعبنا بفريق في كل شوط”.

ليضيف: “مثل هذه المباريات تخلق الانسجام، خاصة وأننا تعاقدنا مع 10 لاعبين جدد، وردة فعلهم كانت ايجابيا، لاسيما بعد العمل البدني الشاق طيلة 5 أيام من تربص طبرقة.. والأهم لا يوجد إصابات”.

وختم مساعد بن شيخة بخصوص تأقلم الجدد: “القدامى قاموا بعمل رائع، واتحاد العاصمة عائلة، ومن يأت بعد 4 أيام فقط يجب معالمه، حينما تشاهد فتوحي يخيّل لك أنه معنا منذ مواسم كثيرة.. هذه ثقافتنا وعاداتنا”.