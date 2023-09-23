حاج عدلان: “اللاعبون جاهزون ولا يجب أن ننسى بأننا أبطال”

أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، حاج عدلان، جاهزية اللاعبين لمباراة اليوم السبت، المقررة أمام المضيف الفتح الرباطي المغربي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.

وأوضح حاج عدلان، في هذا الصدد: “اليوم سنبدأ مشوارنا في الكاف، ولا يجب أن ننسى بأننا حاملي اللقب.. وجاهزون للعب المباراة، بعدما حضرنا جيدا لها”.

وواصل ذات المتحدث قائلا: “ستكون ثاني مباراة لنا في الموسم بعد التتويج التاريخي بالسوبر الأسبوع الفارط، واللاعبون واعون بالمسؤولية وجاهزون لرفع التحدي”.

مشيرا في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، إلى أن المدرب بن شيخة، أعد خارطة الطريق الخاصة بمواجهة اليوم لقاء العودة أيضا المقرر في الفاتح أكتوبر الداخل بالجزائر.

وختم حاج عدلان: “روح المجموعة حاضرة، والجدد وجدوا ترحابا كبيرا من القدامى ودخلوا مباشرة في المجموعة.. نحن الآن مع الكبار واللاعبون في مستوى عال، ونريد العودة بنتيجة ايجابية”.