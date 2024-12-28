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الرياضة

حاج موسى الأفضل في فينورد للشهر الثاني تواليا

بقلم محمد لمين صحراوي
حاج موسى الأفضل في فينورد للشهر الثاني تواليا
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اُختير الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، أفضل لاعب لشهر ديسمبر الجاري، في ناديه الهولندي فينورد روتردام.

وكان لاعب “الخضر”، قد توّج بنفس الجائزة ولأول مرة هذا الموسم، خلال شهر نوفمبر الماضي. لينجح في الحفاظ عليها في الشهر الموالي.

وكشف موقع “fr12.nl” المقرب من نادي فينورد، بأن صاحب الـ 22 ربيعا. تحصل على 45 % من نسبة أصوات جماهير ناديه، متوفقا على زميليه السلوفاكي دافيد هانكو، بـ 33% والكوري الجنوبي، إن بيوم هوانغ بـ 22%.

للإشارة فإن حاج موسى، شارك مع فينورد، في شهر ديسمبر الجاري، في 5 لقاءات، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

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