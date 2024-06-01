حاج موسى: “سأثبت أن بيتكوفيتش لم يخطئ في استدعائي”

رفع لاعب الخضر، أنيس حاج موسى، التحدي، وأكد عزمه على إثبات أحقيته بالتواجد في تربص جوان الجاري، تحسباً لمواجهتي غينيا وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وحلّ لاعب فيتيس أرنهيم الهولندي، صبيحة اليوم السبت، بمطار هواري بومدين. رفقة سعيد بن رحمة، لاعب أولمبيك ليون، وأمين غويري لاعب رين الفرنسيين. وريان آيت نوري مدافع وولفرهامبتون الانجليزي، للدخول في تربص الخضر.

وفي تصريحات خصّ بها “النهار” قال حاج موسى: “سعيد جدا بالتواجد هنا مع المنتخب، وسأثبت أن الناخب الوطني، لم يخطئ في استدعائي”.

ورفض ذات المتحدث التعليق على غياب رياض محرز، عن التربص الذي سينطلق فعليا هذا الاثنين. مبرزا بأن العناصر الوطنية، ستحاول تقديم كل شيء من أجل حصد 6 نقاط، وإنجاح التربص.