حاج موسى ينتفض في وجه منتقديه

انتفض الدولي الجزائري، ولاعب نادي فيتيس أرنهيم الهولندي، أنيس حاج موسى، في وجه الانتقادات التي ما فتئت تلاحقه منذ توقيعه عقدا مبدئيا مع فينورد روتردام.

وواجه لاعب الخضر، انتقادات لاذعة، منذ إعلان نادي فينورد، شهر مارس الفارط، عن ضمّه نهاية الموسم الجاري، بعقد لـ 5 سنوات، حيت حكمت الصحافة الهولندية على الصفقة بـ “الفشل”.

كما واجه حاج موسى، انتقادات من مدربه في فينيس، إدوارد ستورينغ، الذي وصف الدولي الجزائري باللاعب الاستعراضي والمغرور وغير المنضبط، بعدما كان قبل توقيعه في فينورد، النجم رقم واحد في النادي.

وفي تصريحات خص بها قناة “NOS” الهولندية، عقب الهزيمة المذلة أمس السبت. على دي بي إس في آيندهوفن بسداسية. قال حاج موسى: “أنا متحسر كثيرا، لقد كنا نريد أن نحسن على الأقل من أدائنا مقارنة بالمباريات السابقة، لكن لا شيء من ذلك حدث، هذا أمر مؤسف”.

وسُئل صاحب الـ 22 ربيعا. فيما بعد عن انتقاله إلى فينورد، ورد: “حاليا أنا لا أزال لاعبا في فيتيس. وأريد إنهاء الموسم بكل قوة مع الفريق وتقديم أفضل ما عندي من أجل تحقيق أحسن النتائج الممكنة”.

وأمام إصرار الصحفي في طرح سؤاله انفعل الدولي الجزائري. وقال: “نعم فينورد نادٍ كبير وأنا سعيد بالتوقيع معه. لكني وبكل تأكيد لا أفكر فيه حاليا. كل تركيزي منصب على فريقي الحالي فيتيس الذي سألعب معه لنهاية الموسم”.