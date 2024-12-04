حاج موسى مطلوب في “البريميرليغ”

دخل اللاعب الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، المتألق رفقة فينورد روتردام الهولندي، دائرة اهتمامات الأندية الانجليزية، الراغبة في ضمه جانفي المقبل.

وكشف الصحفي التركي الموثوق ” إكرم كونور” في تغريدة له اليوم الأربعاء. عبر حسابه الشخصي في منصة “إكس”، بأن صاحب الـ 22 ربيعا. يحظى باهتمام جدي من نادي ليستر سيتي الانجليزي.

وكان حاج موسى، قد خطف الأنظار في ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، حينما قاد فينورد، لتحقيق “ريمونتادا” تاريخية، أمام السيتي، في دوري أبطال أوروبا، من هزيمة بثلاثية نظيفة. إلى تعادل مثير بـ 3 أهداف لكل طرف.

وسجّل يومها لاعب “الخضر” أول أهدافه ناديه، مانحا زملاءه الأمل من أجل العودة في اللقاء. كما كان حاج موسى، سُمًا قاتلا في دفاع بطل انجلترا، ما جعله يفوز بجائزة رجل المباراة.

للإشارة فإن حاج موسى، يمر بفترة زاهية مع فينورد الهولندي، بعدما بات في آخر اللقاءات قطعة أساسية في مخططات المدرب بريان بريسك، وهو الذي سجّل 4 أهداف في آخر 5 لقاءات.