حاج موسى يحصُل على جائزة لاعب الشهر في فينورد

تحصّل لاعب “الخضر” أنيس حاج موسى، أمس الجمعة، على جائزة لاعب الشهر في ناديه فينورد الهولندي، للمرة الثانية على التوالي.

وكانت جماهير، نادي فينورد، قبل اختارت قبل أسبوع من الآن، حاج موسى، لاعب الشهر، على حساب زميله في الفريق السلوفاكي دافيد هانكو، الكوري الجنوبي، إن بيوم هوانغ.

ونشر حساب الفريق الهولندي، على “أنستغرام” صورة لحاج موسى، بجائزة لاعب الشهر، وأرفقها بتصريح مقتضب للدولي الجزائري. أكد من خلاله سعادته بهذه الجائزة. واعدا بمواصلة العمل لتقديم مستويات أفضل في النصف الثاني من الموسم الجاري.