حادثة حفل سولكينغ تطيح برأس بوهدبة.. وأونيسي مديرا جديدا للأمن الوطني

عيّن اليوم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أونيسي خليفة مديرا عاما للامن الوطني خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة.

وقبل ذلك، وقّع الرئيس بن صالح مرسوما بإنهاء مهام عبد القادر قارة بوهدبة من على رأس جهاز الأمن الوطني.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن حادثة التدافع في مداخل ملعب 20 أوت، خلال حفل المغني “سولكينغ”، ليلة الخميس الماضي، كانت وراء الإطاحة ببوهدبة.

وقد راح ضحية تلك الحادثة 5 أشخاص لقوا حتفهم رفسا تحت الأرجل، من بينهم طفلة 13 سنة من عمرها، فيما أصيب العشرات بجروح.

وشغل خليفة أونيسي عدة مناصب آخرها مدير شرطة الحدود، وحمل سنة 2011 رتبة مراقب شرطة، وهي أعلى رتبة في جهاز الأمن الوطني.

وبعد سنة من ذلك التاريخ، غادر خليفة أونيسي جهاز الأمن الوطني سنة 2012، بعد إحالته على التقاعد.