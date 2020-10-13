حادثة مأساوية بتونس.. وفاة مواطن في عملية هدم كشك والإعلان عن اقالات واسعة

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حادثة مأساوية بتونس.. وفاة مواطن في عملية هدم كشك والإعلان عن اقالات واسعة
بقلم نادية بن طاهر

عرفت تونس، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة أليمة بمدينة سبيطلة بولاية القصرين، والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة.

وعلى إثر هذه الحادثة الأليمة، قرّر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي عدة إقاعلات واعفاءات.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة في تونس، تمت إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة.

وكذا إعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة.

وأمر المشيشي بتكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة، لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.

هذا وقد تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، وسيتمّ موافاة الرّأي العام بنتائجه في الإبّان، يضيف البيان.


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