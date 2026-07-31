حادث بومرداس.. وفد وزاري يقف على حالة المصابين بالمستشفى

وصل الوزير الأول سيفي غريب، رفقة وفد وزاري، إلى المستشفى الجامعي ببومرداس، للوقوف على الحالة الصحية للمصابين في حادث المرور المروع الذي وقع صبيحة اليوم الجمعة، بولاية بومرداس.

وخلف حادث مرور، تمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة، وسقوطها في منحدر، بالطريق الإجتنابي برحمون الكرمة ببلدية ودائرة بومرداس، وفاة 25 شخص، وجرح 44 آخرين.

ورافق الوزير الأول، كل من وزير الداخلية سعيد سعيود والمدير العام للأمن الوطني، ووالي بومرداس. حيث وقف الوفد على حالة المصابين وضمان التكفل الجيد بهم بمستشفى بومرداس.

وتلقى الوفد الوزاري بالمستشفى، شروحات حول الحالة الصحية للمصابين، والإجراءات المتخدة لضمان الرعاية الصحية اللازمة لهم.