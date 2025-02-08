حادث توقرت.. ارتفاع الحصيلة إلى 17 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع صباح اليوم السبت، على مستوى الطريق الولائي 308 ، ببلدية تيبسبست و دائرة توقرت إلى 17 جريحا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل إصابة 17 شخصا من بينهم 09 ضحايا لهم حالة صدمة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت ذات المصادر قد أعلنت في حصيلة أولية عن إصابة 13 شخصا في انحراف حافلة لنقل المسافرين. واصطدامها بعمود كهربائي على مستوى الطريق الولائي 308 ، ببلدية تيبسبست و دائرة توقرت.

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