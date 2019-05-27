حادث سير مروع يودي بحياة 8 أشخاص بالكويت

أسفر حادث مرور مروع، وقع على مستوى طريق كبد ،فجر اليوم الاثنين، عن وفاة 8 اشخاص واصابة آخرين .

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إن “حادثا مروريا بسيطا وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة لم يستطع تفادي المتجمهرين حول مكان التصادم، ما أسفر عن دهس عدد منهم موقعا 8 قتلى ومصابا”.

وقد تم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، وتم فتح تحقيق في القضية للوقوف على ملابساتها.

وحول جنسيات المتوفين، قال مصدر أمني لصحيفة “الرأي” الكويتية إن خمسة منهم كويتيين وسعوديا وآخرين مجهولي الجنسية.