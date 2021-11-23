حادث مرور.. وفاة دركيين كانا في مهمة تأمين المكاتب المتنقلة للإنتخابات في تندوف

خلف حادث مروري مميت وفاة عنصرين من افراد الدرك الوطني وأصيب آخرون بجروح في حادث مرور. ووقع الحادث على بعد 50 كلم شمال بلدية أم العسل بولاية تندوف.

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن الحادث ادى إلى وفاة عنصرين من الدرك الوطني. كما أضاف المصدر ذاته، أن الدركيين كانا في مهمة تأمين المكاتب المتنقلة للإنتخابات البدو الرحل مكتب أحواويش في تندوف.

كما تنقل العميد قائد القطاع العملياتي الجنوبي مرفوقا بوالي تندوف إلى المستشفى المهتلط سي الحواس لزيارة جرحى الحادث المروري. وكان العميد مرفوقا بقائد القطاع العسكري والسلطات الأمنية ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية.

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1438 تدخل من أجل 799 حادث مرور خلال أسبوع

ومن جهتها، قامت وحدات الحماية المدنية بـ1438 تدخل، لأجل 799 حادث مرور، أدت لوفاة 39 شخص وجرح 937 آخرين، بأسبوع. وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور، في تبسة بوفاة 4 أشخاص في مكان الحادث. فيما جرح 7 آخرين، تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 15 حادث مرور.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت وحدات الحماية المدنية بـ11515 تدخل. أين تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13017 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ65 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية. تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي، لبس القناع الواقي وكذا التباعد الإجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 99 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح بـ719 تدخلا سمحت بإخـــماد 448 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 69 تدخل اثر 45 حريق.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، في مجال العمليات المختلفة بـ 5948 تدخـل لتغطية 5203 عملية إسعاف و إنقاذ 372 شخص من الخطر.

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