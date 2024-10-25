حارس جيلواز البلجيكي: “على مهاجمينا الاستلهام من عمورة”

دعا حارس نادي سانت جيلواز البلجيكي، أنتوني موريس، مهاجمي الفريق إلى الاقتداء بزميله السابق ولاعب “الخضر” محمد أمين عمورة، الذي غادر النادي الصائفة الماضية، نحو فولسبورغ الألماني.

ويعاني جيلواز، من سوء النتائج هذا الموسم، باحتلاله المركز الـ 8، برصيد 15 نقطة، بعد مرور 11 جولة، سجل فيها الفريق 11 هدفا.

بينما تنافس الموسم المنقضي، بقيادة عمورة، الذي سجل 21 هدفا وصنع 7 آخرين. خلال 45 مباراة في مختلف المنافسات، على لقب الدوري البلجيكي.

ورفض حامي عرين سانت جيلواز، الحديث عن سوء الحظ. بالنظر إلى الفرص العديدة الضائعة أمام مرمى المنافسين، وآخرها أمس. أمام المضيف ميتييلاند الدانماركي، ضمن منافسة الدوري الأوروبي.

وقال أنتوني موريس في تصريحات نقلها اليوم الجمعة، صحيفة “آخر ساعة” البلجيكية: “الأمر ليس له علاقة بسوء الحظ، أو مشكلة في الجودة”.

قبل أن يستدرك قائلا: “يجب على المهاجمين أن يستلهموا من لاعبين مثل عمورة. الذي كان قادرًا على التسديد من أي مكان الموسم الماضي. سواء من الخلف أو من منتصف الملعب، لأنه كان يتمتع بهذه الميزة والقرينتا”.