حارق المصحف الشريف يعتزم تكرار فعلته هذه الأيام!

أعلن الرجل السويدي، الذي أحرق يوم الأربعاء نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، أمس الخميس، أنه سيحرق نسخة أخرى من المصحف في غضون 10 أيام.

وقال سلوان موميكا، وهو عراقي يبلغ 37 عاما فر من بلاده إلى السويد، لصحيفة “إكسبرسن” السويدية “: “في غضون 10 أيام. سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم”.

وحسب ما ذكرت فرانس برس، قال الرجل، أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى “آلاف التهديدات بالقتل”.

وكان موميكا قد داس الأربعاء نسخة من المصحف قبل حرق صفحات عدة منه أمام أكبر مسجد في ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.

وفي بغداد، اقتحم متظاهرون مقر السفارة السويدية في العاصمة العراقية لفترة وجيزة الخميس احتجاجا على العمل الذي دانته دول إسلامية وغربية كثيرة.

وطالبت الحكومة العراقية نظيرتها السويدية بتسليم اللاجئ العراقي الذي نفذ عملية الحرق في ستوكهولم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي إن “الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقي الجنسية”.

وأضاف: “لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي”.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية استدعت، اليوم الخميس، السفيرة السويدية لدى بغداد وأبلغتها احتجاجها على حرق المصحف في ستوكهولم.

لكن الشرطة السويدية كشفت في وقت لاحق أنها تقدمت بشكوى ضد المنظم بتهم أبرزها التحريض على الكراهية.

الجزائر تدين بأشد العبارات حرق المصحف في السويد

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن الجزائر تدين بأشد العبارات هذا التصرف، والذي تم بعد الترخيص من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذه الجريمة.

كما تؤكد الجزائر رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وتشدد على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شانها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين. والاساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني الانسانية.

هذا وتجدد الجزائر دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها.