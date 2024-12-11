حافلات لقدامى شبيبة القبائل من أجل حضور جنازة خالف

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن توفير نقل للاعبيها السابق، الراغبين في حضور جنازة فقيد الكرة الجزائرية، وأحد رموز النادي محي الدين خالف.

وتوّفي أمس الثلاثاء، خالف، عن عمر ناهز الـ 80 سنة. بعد صراع طويل مع المرض، على أن يُشيّع جثمانه اليوم الثلاثاء، بمقرة العالية بالعاصمة.

وقالت إدارة الشبيبة في بيان لها إنه سيتك توفير النقل لقدامى الفريق الراغبين في حضور الجنازة. مبرزة بأن الرحلة ستنطلق اليوم بداية من الساعة 10:00، من أمام ملعب 1 نوفمبر. تحسبا لمراسم الدفن المقررة بعد صلاة الظهر.