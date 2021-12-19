حاكم دبي يهنئ المنتخب الوطني بعد تتويجه بكأس العرب

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. المنتخب الجزائري للمحليين لكرة القدم، عقب تتويجه بكأس العرب فيفا-2021.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه الرسمي على “تويتر”. “ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة. ومبروك لتونس أداءهم البطولي”.

وتابع حاكم دبي “ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة والذي عزز ثقة العالم بقدراتهم استعدادا لكأس العالم 2022. ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع”.

ورفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”. وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة. كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.

‫وتوّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد. في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99. في حين وقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.

وقد سجل أمير سعيود هدفه الأول في دورة كأس العرب، بمناسبة المباراة النهائية على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي. حين وضع الكرة بتسديدة رائعة في شباك الحارس التونسي، الذي وقف يتفرج عليها وهي تزور شباكه. مفجرا فرحة كبيرة على مستوى جهة أنصار “الخضر” في مدرجات “البيت”. كما يبقى أغلى ما سجل في هذه الدورة، فضلا عن جماليته. بسبب أنه مكن رفقاءه من التتويج في النهاية بلقب كأس العرب لأول مرة.

كما هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.

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