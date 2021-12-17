حالة طبية نادرة.. جنين ينمو داخل كبد والدته

اضطر الجراحون إلى التضحية بجنين من أجل إنقاذ الأم، بعد أن اكتشفوا أنه ينمو خارج الرحم.

فبعد ذهاب الأم لأحد المستشفيات الكندية بسبب معاناتها من مشكلات بالدورة الشهرية. فوجئت سيدة بأمر لم تكن تتوقعه، وهو وجود جنين ينمو داخل كبدها، وهي حالة وصفها الأطباء بأنها نادرة للغاية.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فقد ذهبت السيدة، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، إلى مستشفى الأطفال في وينيبيغ في مانيتوبا. بسبب معاناتها من نزيف متواصل لمدة 14 يوماً، بعد أن كانت الدورة الشهرية منقطعة لديها لمدة 49 يوماً.

وبعد إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية للرحم والبطن، اكتشف الأطباء وجود جنين في الكبد.

وقال الدكتور مايكل نارفي، أحد الأطباء الذين اكتشفوا حالة السيدة “لقد كان أمراً مدهشاً بالنسبة إلينا. كان لديها حمل خارج الرحم في كبدها. لقد رصدنا حالات حمل كثيرة خارج الرحم في البطن، ولكنها لم تكن تظهر مطلقاً في الكبد. هذه أول مرة بالنسبة إليّ”.

واضطر الجراحون إلى التضحية بالجنين من أجل إنقاذ الأم، مشيرين إلى أن مكان نموه كان يهدد حياتها بكل تأكيد.

ووفقاً للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن حالات الحمل خارج الرحم في الكبد نادرة بشكل استثنائي. فخلال الـ50 عاماً الماضية سجلت فقط 21 حالة حمل في الكبد.

ويعد الحمل خارج الرحم أو ما يسمى الحمل المنتبذ أو الحمل الهاجر أحد الحالات التي تلتصق فيها البويضة المخصبة. في مكان ما خارج جوف الرحم، وتبلغ نسبة انتشار الحمل المنتبذ نحو 2% من مجموع حالات الحمل.

في العديد من الأحيان لا تكون أعراض الحمل خارج الرحم واضحة وقاطعة. إذ يظهر جزء منها فقط وبدرجات ألم منخفضة، ما يجعل عملية التشخيص من الأمور الصعبة.

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