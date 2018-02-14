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حالة طوارئ بعد اصطدام طائرتين في مطار هيثرو الدولي

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حالة طوارئ بعد اصطدام طائرتين في مطار هيثرو الدولي
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام أن إدارة مطار هيثرو الدولي ببريطانيا، أعلنت اليوم الأربعاء حالة طوارئ

بعد اصطدام طائرتي ركاب ما أسفر عن إصابة شخصين، وكذا إثارة حالة من الخوف والهلع.

وأفادت إدارة الطوارئ، أنها تعمل مع أجهزة الطوارئ من أجل توقيف حالة الفوضى التي عمت بالمطار
بعد الحادث حتى تعيد الوضع لطبيعته وتسهيل حركة المسافرين.
وأضاف ذات المصدر، أن أحد المصابين في 40 من عمره تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أما المصاب الآخر تم إسعافه في عين المكان.
وأوضحت الإدارة، أن هناك 20 رحلة جوية تم تأجيلها.

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