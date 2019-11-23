حالة نادرة.. سيدة هندية تعاني من كثرة الأصابع والجيران

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حالة نادرة.. سيدة هندية تعاني من كثرة الأصابع والجيران
بقلم خالد دحماني

تعاني سيدة هندية في الستينيات من عمرها مع جيرانها، بسبب عيب خلقي رافقها منذ الولادة.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقرير لها، اليوم السبت، فقد ولدت كومار ناياك، صاحبة 63 عامًا، بعيب كثرة الأصابع في اليدين والقدمين، وهو عيب نادر.

وبسبب هذا العيب الخلقي، لدى كومار 19 اصبعًا في قدميها، و12 اصبعًا في يديها.

وتقول السيدة التي تسكن في ولاية أوديشا شرقي الهند إنّها لا تستطيع مغادرة منزلها لأنّ جيرانها يعتقدون أنها ساحرة بسبب الأصابع الكثيرة.

وتصيب حالة كثرة الأصابع غير الطبيعية المعروفة بـ”Polydactyly” مولودا واحدا من بين 1000 في المعدل الطبيعي، لكن حالة كومار تبدو إستثنائية بسبب العدد الكبير للأصابع.


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