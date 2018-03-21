حامو للنهار: لا فرق بين الدواء الجزائري والمستورد

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حامو للنهار: لا فرق بين الدواء الجزائري والمستورد
بقلم أسماء.ع

أكد حامو حافظ المدير العام للصيادلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة،أن الدواء المنتج محليا،يحتوي على نفس مكونات الدواء المنتج في الخارج.

وقال حمو خلال استضافته في قهوة وجورنان، إن الدواء الجزائري الصنع يخضع لمراقبة قبل دخوله للسوق مثله مثل دواء المستورد.

وبخصوص أدوية السرطان، كشف حمو انها موجودة خاصة في المستشفيات، وتعطى مجانا للمرضى لأن ثمنها باهظ .

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن اعطاء الدواء لمرضى السرطان في البيت، لأنه يجب أن يخضع لمراقبة طبية خاصة.


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التعليقات (1)

  • عبد الحليم

    هههههه، نصف حبة باراسيتامول من تونس تنحيلك ألم الرأس بسرعة…عندنا زوج حبات باراسيتامول 1000mg ودون فائدة.

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