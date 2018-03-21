أكد حامو حافظ المدير العام للصيادلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة،أن الدواء المنتج محليا،يحتوي على نفس مكونات الدواء المنتج في الخارج.

وقال حمو خلال استضافته في قهوة وجورنان، إن الدواء الجزائري الصنع يخضع لمراقبة قبل دخوله للسوق مثله مثل دواء المستورد.

وبخصوص أدوية السرطان، كشف حمو انها موجودة خاصة في المستشفيات، وتعطى مجانا للمرضى لأن ثمنها باهظ .

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن اعطاء الدواء لمرضى السرطان في البيت، لأنه يجب أن يخضع لمراقبة طبية خاصة.