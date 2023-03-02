حبس امرأتين تمارسان الشعوذة بعد محاولتهما اختطاف تلميذة

يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الرأي العام أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين. تلقت بلاغا من مجموعة من المواطنين مفاده تعرض تلميذة لمحاولة. اختطاف بمنطقة المخفي بلدية الماين دائرة العطاف وهذا من طرف امرأتين بواسطة مركبة.

و أوضح البيان أن عناصر ذات الفرقة بعد التحريات الواسعة تمكنت من توقيف المشتبه فيها. واستجوابها تم التوصل إلى مشتبه فيها ثالثة يتعلق الأمر بإمرأة تمارس الشعودة والعرافة تقيم ببقعة المخفي.

وتم تقديم المشتبه فيهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف وتم متابعتين بجناية محاولة إختطاف طفل عن طريق الاستدراج. واستعمال وسيلة نقل في الطريق العربي والشعودة الأفعال المنصوص. والمعاقب على بالمواد 28 23 و 34 من القانون رقم 15/20 المتعلق بالوقاية من جرام اختطاف الأشخاص والوقاية منيان

وأضاف البيان أنه بعد استجواب المشتبه فيهن عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع متهمين رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

و أضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن ارتكاب وقائع مماثلة في كل من الشلف المدية وتيبارة، والتحقيقات لا تزال جارية.

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