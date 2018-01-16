حبس ثلاث أشخاص أنجزوا سكنات فوضوية فوق قناة للغاز ببسكرة

أمرت محكمة أولاد جلال بولاية بسكرة، بوضع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت في قضية تتعلق بالإعتداء على الممتلكات العمومية.

تعود القضية إلى قيام الموقوفين بالبناء فوق قناة للغاز الطبيعي، بطريقة فوضوية وغير مطابقة للإجراءات سارية المفعول.

أين إستغل الموقفون إنشغال السلطات بالإنتخابات المحلية وقاموا بالإستلاء على هذه الممتلكات العقارية في حي النجارة بذات الولاية.

ليتم إصدار قرارات بالإخلاء للسكنات المنجزة بغرض هدمها في إطار القانون المنظم لعملية بناء السكنات.

باشرت مصالح بلدية بسكرة عملية الهدم بالإستعانة بالقوة العمومية، ما سمح بإسترجاع مساحة معتبرة من العقار.

وهدمت ذات المصالح 24 مسكنا في طور الإنجاز ومثول الأشخاص الرافضين لقرارات السلطة المختصة، حيث تم تقديمهم للعدالة.