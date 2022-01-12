حبس 3 متهمين في قضية حيازة 120 ألف قرص “ليريكا” بقسنطينة

أصدرت قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة قسنطينة الابتدائية، في آخر مساء أول أمس الثلاثاء، أوامر بإيداع 3 متهمين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية “الكدية”.

ويتعلق الأمر بكل من “ذ.ل” و”ف.م.م” و”و.ا”، فيما أصدرت أمرا آخر بوضع المتهمين “ف.ف” المكنى “جورج” و”ف.م” رهن الرقابة القضائية، بعدما تمت متابعتهم بجناية حيازة وتخزين ونقل بمركبة أدوية مصنفة في خانة المؤثرات العقلية “المهلوسات” للبيع، والترويج في إطار جماعة إجرامية وطنية منظمة، وهي القضية التي عالجتها الضبطية القضائية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، بالتنسيق مع الأمن الداخلي للمركز الإقليمي للأبحاث والتحريات بالناحية العسكرية الخامسة، والتي تعود حيثياتها إلى يوم الخميس 6 جانفي الجاري، بعدما تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف كل من المدعوين “ذ.ل” صاحب شركة لصنع وإنتاج الأدوية، و”ف.ل”، متلبسين بحيازة 62.000 قرص من دواء “بريغابالين” 300 ملغ المعروف تجاريا بـ “ليريكا”، داخل سيارة تجارية كانت مركونة في مستودع منزل الأخير، حيث تم توقيفهما من طرف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، وتم اقتيادهما إلى مقر المصلحة، ليتم إخضاعهما لمجريات التحقيق الابتدائي، حيث كشفا عن باقي الشركاء في هذه القضية، وهم المشتبه فيهم “ف.م.م”، صاحب شركة إنتاج الأدوية، يتواجد مقرها الاجتماعي في حي “بوالصوف عبد الحفيظ” بقسنطينة، “و.ا” و 3 مشتبه فيهم آخرين، فيما تم توقيف المشتبه فيه “ف.م” بالجزائر العاصمة، ولا يزال أخر يقطن بالعاصمة في حالة فرار، والبحث جارٍ عن من طرف مصالح الأمن من أجل توقيفه، فيما تم حجز كمية أخرى من دواء “بريغابالين” 300 ملغ المعروف بـ “ليريكا” لتبلغ الكمية الإجمالية التي ضبطها وحجزها 118920 قرص، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي مع المشتبه فيهم من طرف الضبطية القضائية للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، تم تقديمهم، أول أمس الثلاثاء، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام لـ 5 متهمين والتمس إيداعهم الحبس المؤقت، فيما تحوّل 3 آخرون إلى شهود في ملف القضية، ثم أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مع الأمر بفتح تحقيق قضائي في القضية.