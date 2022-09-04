الرقم السري :

138230

لن أستسلم للحزن.. وحتما سأحقق الحلم

فكرت كثيرا ووجد أن البكاء على الأطلال لا يجدي نفعا ولا يعيد دهرا. لهذا قررت اليوم أن أغلق الأبواب في وجهه، وأسعى بكل تفاؤل لأحقق الحلم في الاستقرار. رافعة شعار لا يأس مع الحياة، راضية بما قسمه لي الله، قانعة بما سيكون أيضا بحول الله. مادمت أخلصت النية، فلكل جاد قصده الزواج أقول: أنا شابة في الـ34 من العمر، من ولاية عيد الدفلى، أرملة من دون أولاد. حائزة على شهادة جامعية، جميلة الحلق والأخلاق بشهادة كل من حولي.

تأكد لي أن الفتاة مهما كانت صعبة وقوية الشخصية تعرف كيف تسند نفسها بنفسها تحتاج لرجل يحميها. ويشعرها بالأمان، لذا أقدم هذا الطلب الذي أعتبره فاتحة خير بإذن الله، وأتمنى التوفيق من العلي القدير. أناشد من خلاله رجلا محترما، أكمل إلى جانبه مشوار العمر، يكون من وسط البلاد. سنه أقل من 50 سنة، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق، فقط يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

138231

من يهديني الإخلاص أفتح له قلبي وبيتي وأجعله أسعد الناس

نعيش في الحياة ونستمر في تحقيق الطموحات، وكل هذا بفضل الله، لكن يبقى في القلب فراغ نتمنى أن يكتمل. فكل النجاحات ناقصة إن لم ينبض القلب بالحب وإلى جانب من نحب، فأنا شابة من عائلة عريقة. تألق وتميز على الصعيد العلمي، لكنني بقناعة كبيرة فضلت المكوث بالبيت لأن أموري المادية مرتاحة. لكن بالرغم من كل أشعر أن ثمة جانب في حياتي مظلم لأنني كأي فتاة أحلم بأن أكون زوجة. وأن أسس عائلة، وهذا ما جعلني اليوم أسعى وأعمل بالأسباب لأنال المطلب بحول الله.

أنا شابة من غرب البلاد، عازبة لم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 40 عام، أخلاقي طيبة والحمد لله. سيدة بيت من الطراز الرفيع، جميلة الشكل ومتوسطة القامة، والحمد لله أملك مسكنا خاصا. لكنه يفتقد السكينة التي أريد أن أعيشها إلى جانب زوج أمين يحميني من الدهر والسنين. رجلا صالحا يتخذني شريكة عمره وقرة العين، يكون أقل من 55 سنة. يكون لديه عمل مستقر أعده بالمحبة والمودة وبأن أكون زوجة وفية، ولا بأس إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

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