حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة لتأدية الركن الأعظم في مناسك الحج

و أشرفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على تصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات بالتعاون مع الجهات المختصة، وبخدمات متكاملة، كما يتم تفويج الحجاج بطريقة مجدولة تتضمن وقت التصعيد إلى عرفات، ومن النفرة إلى المزدلفة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وصولا إلى رمي جمرات أيام التشريق الثلاثة.

وأكدت الوزارة، إكتمال جاهزية استقبال الحجيج في مشعر عرفة ، وتوفير الخدمات ووسائل السلامة والمراكز الصحية كافة لضيوف الرحمن ، كما تم تزويد الحجاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، التي تساعدهم على أداء نسكهم بسهولة، ومن ذلك الإحرام الطبي، والمعقمات وحصى الجمرات المعقمة، والكمامات وسجادة للصلاة ومظلة للوقاية من ضربات الشمس.