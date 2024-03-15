حجار: “انتظرت رد المولودية ولكن لم أفهم ما جرى”
بقلم محمد لمين صحراوي
أعرب مدرب جمعية الشلف، شريف حجار، عن استياءه من الوجه الباهث الذي ظهر به لاعبوه، في المرحلة الثانية من اللقاء الذي انهزم فيه الفريق أمس، بنتيجة 6-3 أمام مولودية الجزائر.
وقال حجار، إن فريقه دافع بشكل جيد خلال الشوط الأول بدليل استقباله هدفا وحيد، قبل أن يستدرك: “في الشوط الثاني، ماذا حدث؟ لم أفهم”.
وواصل مدرب “لايصو”: “ما بين الشوطين قلت إن المولودية ستضغط بقوة في الشوط الثاني وستهاجم وتعود في النتيجة”.
ليختتم حجار في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اللقاء: “لم يكن علينا اللعب في منطقتنا والاحتفاظ بالكرة.. ماعلاباليش لفهامة تاعنا نلعبو في منطقتنا”.
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