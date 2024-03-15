إعــــلانات
الرياضة

حجار: “انتظرت رد المولودية ولكن لم أفهم ما جرى”

بقلم محمد لمين صحراوي
حجار: “انتظرت رد المولودية ولكن لم أفهم ما جرى”
  • 1559
  • 0

أعرب مدرب جمعية الشلف، شريف حجار، عن استياءه من الوجه الباهث الذي ظهر به لاعبوه، في المرحلة الثانية من اللقاء الذي انهزم فيه الفريق أمس، بنتيجة 6-3 أمام مولودية الجزائر.

وقال حجار، إن فريقه دافع بشكل جيد خلال الشوط الأول بدليل استقباله هدفا وحيد، قبل أن يستدرك: “في الشوط الثاني، ماذا حدث؟ لم أفهم”.

وواصل مدرب “لايصو”: “ما بين الشوطين قلت إن المولودية ستضغط بقوة في الشوط الثاني وستهاجم وتعود في النتيجة”.

ليختتم حجار في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اللقاء: “لم يكن علينا اللعب في منطقتنا والاحتفاظ بالكرة.. ماعلاباليش لفهامة تاعنا نلعبو في منطقتنا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Lw0vU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر