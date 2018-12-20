حجار: “تحسينات جديدة على مستوى تسجيل الماستر والدكتوراه”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، أنه يتم التحضير للدخول الجامعي المقبل من خلال استعدادات على المستوى البيداغوجي أو الخدمات أو الهياكل.

وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، أن هناك تحسينات جديدة على مستوى التسجيلات في الماستر والدكتوراه، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات السنوات الماضية.

وفند وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار اليوم المعلومات التي نشرتها بعض الصحف بخصوص استعمال نظام “البروقراس” في معالجة الماستر بعتبارة هو السبب في اختلالات الماستر .

وأضاف الوزير، أنه لم نلجأ إلى نظام البروقراس في تسجيلات الماستر، ماعدا في التسجيل الأولي للماستر بخصوص تسجيل أسماء الطلبة وبعدها تم تحويلها إلى الجامعات.

وأضاف الوزير، أنه أنه سجلنا مئتين و 4 ألاف طالب ماستر ، حيث هناك نظام معين نعمل به في الماستر منذ 2007 .