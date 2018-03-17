حجار: ترتيب الجامعات الجزائرية خاطئ

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن تصنيف الجامعات الجزائرية والمراتب التي تحصلت عليها لا أساس له من الصحة.

لأن الهيئات التي تصنف الجامعات لا علاقة لها بتصنيف الجامعات وإنما تعمل على تصنيف المواقع.

مشيرا إلى أن ترتيب الجامعات من طرف الهيئات التي تقوم بذلك على غرار “واب ميتريكس” أو “قياس المواقع”.

هو موقع إسباني لا يعتمد على تصنيف الجامعات بل يصنف المواقع وليس الجامعات.

لأن تلك الهيئات لا تركز على نوعية التعليم أو المخابر والأجهزة بل يتم ترتيب الجامعات إنطلاقا مما تنشره الجامعات عبر مواقعها.

وهناك مواقع لا تغير مضامينها لمدة تفوق الشهر والسنة.

مضيفا أنه سيتم مرافقة 20 جامعة لتتحسن في الترتيب إلى غاية سنة 2020 لتكون من بين ألف جامعة.